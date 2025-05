Il faretto nero Buckram di Philips Hue White ambiance ti offre quattro punti luce per illuminare la stanza. Regola ogni punto singolarmente per mettere in evidenza l'angolo desiderato e gestisci il tutto facilmente tramite il dimmer switch Hue incluso o Bluetooth. Connettiti al Bridge Hue per ottenere altre funzionalità d'illuminazione connessa.