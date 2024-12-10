MotionAwareTM: trasforma le tue luci Hue in sensori di movimento

Che cos'è Hue MotionAwareTM?

MotionAwareTM è una funzionalità innovativa disponibile esclusivamente con Hue Bridge Pro. Trasforma le lampade Philips Hue in sensori di movimento creando un'area di movimento mediante l'uso di 3 o 4 luci in una stanza. Questa funzione consente di controllare le luci quando viene rilevato del movimento o di utilizzarle nell'ambito di un sistema di sicurezza inviando avvisi se viene rilevato del movimento, attivando allarmi luminosi e così via.

Come funziona Hue MotionAwareTM ?

Le lampade Philips Hue comunicano costantemente tra loro tramite Zigbee. MotionAwareTM misura le fluttuazioni nei segnali wireless Zigbee, che si verificano quando qualcosa (ad esempio una persona) li attraversa. Questa tecnologia consente alle lampade Philips Hue di rilevare il movimento senza bisogno di sensori, telecamere o installazioni fisiche aggiuntive.

Impostazione di Hue MotionAwareTM

Per impostare un'area di movimento, sono necessarie almeno tre luci compatibili. Ecco i passaggi:

Scegli la stanza o la zona: seleziona la stanza o la zona in cui desideri creare un'area di movimento. L'app disabiliterà le stanze che non hanno abbastanza luci compatibili Seleziona le luci: scegli tra le luci raggiungibili e compatibili disponibili. Le luci selezionate inizieranno a lampeggiare per garantire che siano state scelte le luci corrette. Per ottenere le migliori prestazioni, assicurati di seguire i criteri mostrati nell'app (indicati anche di seguito). Calibra l'area: abbandona l'area e assicurati che non sia presente nessuno, compresi gli animali domestici, durante la scansione e la calibrazione. Personalizza la risposta: stabilisci cosa succede quando viene rilevato del movimento. Puoi controllare le luci, inviare avvisi o entrambe le cose.

Considerazioni chiave per l'installazione



Stessa casa, stesso Bridge : tutte le luci devono essere collegate allo stesso Hue Bridge.

: tutte le luci devono essere collegate allo stesso Hue Bridge. Numero di luci : usa tre o quattro luci per creare un'area.

: usa tre o quattro luci per creare un'area. Posizione : scegli le luci che coprono le aree con la maggior parte dell'attività, come sentieri e ingressi.

: scegli le luci che coprono le aree con la maggior parte dell'attività, come sentieri e ingressi. Distanza : per prestazioni ottimali, le luci devono essere distanti tra loro da 1 a 7 metri (o da 3 a 23 piedi).

: per prestazioni ottimali, le luci devono essere distanti tra loro da 1 a 7 metri (o da 3 a 23 piedi). Altezza e forma : le luci a diverse altezze creano uno spazio tridimensionale (non tutto in linea retta), che copre l'area dal pavimento al soffitto.

: le luci a diverse altezze creano uno spazio tridimensionale (non tutto in linea retta), che copre l'area dal pavimento al soffitto. Nessun muro : i muri tra le luci possono interferire con le prestazioni.

: i muri tra le luci possono interferire con le prestazioni. Solo per spazi interni : i segnali Zigbee devono rimbalzare nell'ambiente circostante, rendendo l'uso esterno meno efficace.

: i segnali Zigbee devono rimbalzare nell'ambiente circostante, rendendo l'uso esterno meno efficace. Acceso: Assicurati che le tue luci siano collegate all'alimentazione

Personalizzazione di MotionAwareTM

Puoi personalizzare completamente il comportamento di MotionAwareTM, come con le telecamere e gli Hue motion sensor fisici. Crea fino a 10 fasce orarie al giorno per definire cosa fanno le luci quando viene rilevato un movimento. Se vuoi impedire temporaneamente a MotionAwareTM di attivare le luci, puoi disattivarlo temporaneamente tramite il menu delle impostazioni dell'area di movimento.

Solo controllo delle luci

Seleziona le luci in un massimo di 3 stanze o 1 zona per controllare e personalizzare la risposta quando viene rilevato del movimento nell'area di movimento. Non è necessario che si tratti delle stesse luci/stanze selezionate per il rilevamento nei passaggi precedenti. Se in seguito desideri personalizzarlo, puoi farlo nell'app Hue andando su Impostazioni > Dispositivi > Aree di movimento.

Invia solo avvisi

È possibile configurare MotionAwareTM per inviare avvisi quando viene rilevato un movimento senza controllare le luci e visualizzare una cronologia degli eventi rilevati. Questa configurazione è ideale per motivi di sicurezza. Per accedere a questa funzionalità, se possiedi già una telecamera, avrai bisogno di uno dei nostri abbonamenti Hue Secure. In alternativa, puoi acquistare l'abbonamento a Motion Aware per € 0,99 al mese o € 9,99 l'anno. Entrambe le opzioni includono un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Controllo delle luci e invio di avvisi

Combina la funzionalità di controllo delle luci e di invio di avvisi per una configurazione di sicurezza completa.

Raggruppamento con altri sensori

MotionAwareTM può essere integrato con le telecamere Hue e i sensori di movimento creando gruppi di dispositivi nell'app Hue. Ciò consente a tutti i tuoi dispositivi di funzionare insieme senza problemi e di aumentarne la copertura.

Risoluzione dei problemi

Assicurare l'alimentazione : tutte le luci devono essere collegate all'alimentazione.

: tutte le luci devono essere collegate all'alimentazione. Aggiorna software : assicurati che l'app, il Bridge e le luci utilizzino le versioni software più recenti.

: assicurati che l'app, il Bridge e le luci utilizzino le versioni software più recenti. Controllare il posizionamento : non devono esserci pareti tra le luci e non devono essere tutte in linea retta.

: non devono esserci pareti tra le luci e non devono essere tutte in linea retta. Regola la sensibilità : se necessario, modifica la sensibilità dell'area di movimento. Aumentala se impiega troppo tempo a rilevarti dopo essere entrato in una stanza, oppure diminuiscila se ti rileva troppo presto o da stanze adiacenti.

: se necessario, modifica la sensibilità dell'area di movimento. Aumentala se impiega troppo tempo a rilevarti dopo essere entrato in una stanza, oppure diminuiscila se ti rileva troppo presto o da stanze adiacenti. Raggruppa dispositivi : se nello stesso spazio sono presenti sensori di movimento o telecamere, valuta la possibilità di creare un gruppo di dispositivi in modo che possano funzionare tutti insieme.

: se nello stesso spazio sono presenti sensori di movimento o telecamere, valuta la possibilità di creare un gruppo di dispositivi in modo che possano funzionare tutti insieme. Rilevamento di stanze o piani adiacenti : se l'area di movimento rileva persone in stanze o piani adiacenti, valuta la possibilità di selezionare luci più lontane da pareti o soffitti, di aggiungere una quarta luce (se ne hai solo 3) o di ridurre la sensibilità al movimento dell'area.

: se l'area di movimento rileva persone in stanze o piani adiacenti, valuta la possibilità di selezionare luci più lontane da pareti o soffitti, di aggiungere una quarta luce (se ne hai solo 3) o di ridurre la sensibilità al movimento dell'area. Rilevamento animali domestici : se non vuoi che l'area di movimento rilevi i tuoi animali domestici, valuta di ridurre la sensibilità o di scegliere luci in aree in cui è meno probabile che il tuo animale si muova.

: se non vuoi che l'area di movimento rilevi i tuoi animali domestici, valuta di ridurre la sensibilità o di scegliere luci in aree in cui è meno probabile che il tuo animale si muova. Rilevamento precoce : se l'area di movimento rileva la tua presenza troppo presto, prima che tu entri nella stanza, valuta di posizionare le luci più lontano nella stanza o di ridurre la sensibilità al movimento.

: se l'area di movimento rileva la tua presenza troppo presto, prima che tu entri nella stanza, valuta di posizionare le luci più lontano nella stanza o di ridurre la sensibilità al movimento. Rilevamento tardivo : se l'area di rilevamento del movimento ti rileva troppo tardi dopo che sei entrato nella stanza, valuta la possibilità di posizionare le luci più vicine all'ingresso o di aumentare la sensibilità al movimento.

: se l'area di rilevamento del movimento ti rileva troppo tardi dopo che sei entrato nella stanza, valuta la possibilità di posizionare le luci più vicine all'ingresso o di aumentare la sensibilità al movimento. Problemi irrecuperabili: se l'area di movimento risulta non funzionante o irrecuperabile, significa che c'è un problema con le luci presenti in quell'area. Assicurati che siano accesi e salva nuovamente l'area di movimento.

Domande frequenti

In che modo MotionAware si differenzia dalle altre tecnologie di rilevamento del movimento?

Telecamere : a differenza delle telecamere, MotionAware TM non registra video. È ideale per rilevare il movimento in spazi in cui è difficile posizionare una telecamera o in cui ottenere informazioni dettagliate su ciò che sta accadendo non è rilevante/necessario

: a differenza delle telecamere, MotionAware non registra video. È ideale per rilevare il movimento in spazi in cui è difficile posizionare una telecamera o in cui ottenere informazioni dettagliate su ciò che sta accadendo non è rilevante/necessario Sensori PIR : MotionAware TM utilizza segnali Zigbee, mentre i sensori PIR rilevano i segnali infrarossi. MotionAware TM è ideale per aree non di transito o spazi con molte luci.

: MotionAware utilizza segnali Zigbee, mentre i sensori PIR rilevano i segnali infrarossi. MotionAware è ideale per aree non di transito o spazi con molte luci. SpaceSense: sebbene sia simile a SpaceSense di WiZ, MotionAwareTM utilizza Zigbee anziché il Wi-Fi.

MotionAwareTM è in grado di rilevare il movimento dietro gli oggetti?

Sì, i segnali wireless possono attraversare gli oggetti, consentendo a MotionAwareTM di rilevare più facilmente il movimento dietro i mobili.

È possibile utilizzare MotionAwareTM con altri sensori?

Sì, può essere integrato con le telecamere Hue e i sensori di movimento creando gruppi di dispositivi nell'app Hue.

Cosa succede se non voglio che le luci si accendano in determinati orari?

È possibile personalizzare gli intervalli di tempo nelle impostazioni dell'area Movimento per definire quando le luci devono essere attivate.

Cosa succede se non voglio che le luci si accendano quando l'ambiente è già sufficientemente luminoso?

Sebbene i dispositivi compatibili con MotionAwareTM non abbiano sensori di luce diurna dedicati (come i nostri sensori di movimento e le nostre telecamere), puoi comunque impedire che le luci si accendano se non è ancora buio. Ad esempio, puoi fare in modo che vengano attivati solo da una MotionArea tra il tramonto e l'alba. È possibile regolare questa impostazione tramite la sensibilità alla luce diurna di ciascuna area di movimento.

MotionAwareTM consuma più energia?

Potrebbe aumentare il consumo energetico in standby di circa l'1%, ma non si nota alcuna differenza misurabile quando le luci sono accese.

MotionAwareTM può essere utilizzato per la sicurezza?

Sì, può essere integrato con il sistema Hue Secure per inviare avvisi quando viene rilevato un movimento. Per queste funzionalità è richiesto un piano Secure.

Perché ho bisogno di almeno tre luci?

Per rilevare il movimento in modo accurato e affidabile sono necessarie almeno tre luci.

Posso utilizzare MotionAwareTM in esterni?

Sebbene tecnicamente possibile, questa soluzione non è consigliata a causa delle prestazioni inaffidabili in grandi spazi aperti.

Conclusione

MotionAwareTM è una potente funzione che migliora la funzionalità delle lampade Philips Hue, garantendo praticità e sicurezza. Seguendo le linee guida di configurazione e personalizzando le impostazioni, puoi creare un sistema di rilevamento del movimento efficiente e reattivo nella tua casa.

Per ulteriore assistenza, contatta il nostro team di supporto.