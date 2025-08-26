Tutti i prodotti Hue seguono la stessa semplice configurazione tramite codice QR, così puoi scansionare e configurare tutti i tuoi dispositivi Hue contemporaneamente.
How to set up a Hue Bridge Pro
Leggi questo, intanto!
1. Non collegare ancora il dispositivo Hue Bridge.
Dovrai scansionare il codice QR, quindi tienilo a portata di mano.
2. Devi aggiungere più di un dispositivo Hue?
Teneteli tutti insieme! Nello stesso passaggio, scannerizzerai tutti i loro codici QR.
3. Hai l'app Hue?
Scaricala dall'app store del tuo telefono.
Istruzioni di configurazione di Bridge Pro
1. Apri l'app Hue.
Se lo apri per la prima volta, ti verrà chiesto se desideri aggiungere un Bridge. Tocca Sì.
Se hai toccato Salta, non preoccuparti! Apri Impostazioni, tocca Dispositivi, quindi tocca l'icona blu più (+).
2. Scansiona il codice QR.
Una volta completata la scansione, tocca Avanti.
Nota: se il tuo prodotto non ha un codice QR, tocca Ho bisogno di aiuto e poi seleziona l'opzione Nessun codice QR e scegli Bridge Pro.
3. Seleziona la modalità di connessione del tuo Hue Bridge Pro: tramite Wi-Fi (in questo caso non utilizzare il cavo Ethernet in dotazione) oppure tramite cavo Ethernet.
Alimenta il tuo Hue Bridge Pro con il cavo di alimentazione USB-C in dotazione; ora l'app ti spiegherà i passaggi finali.
Hai bisogno di aiuto?
Consulta le nostre FAQ o contatta l'assistenza.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.