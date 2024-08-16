Topideeën voor trapverlichting

Topideeën voor trapverlichting

24/01/2024

We besteden vaak aandacht aan het in huis halen van de juiste verlichting voor de gebieden van onze woning waar we de meeste tijd doorbrengen: de woonkamer, de keuken, de slaapkamer of zelfs de achtertuin. Maar hoe zit het met de trappen en treden rondom onze woning?

Of het nu gaat om binnen- of buitenruimtes van je woning: dankzij LED-verlichting kun je eenvoudiger naar boven en beneden lopen op een trap (en weer naar boven als je iets vergeten bent). Je kunt hem zelfs omtoveren tot een prachtig middelpunt van je woning. Gebruik deze slimme ideeën voor trapverlichting voor je traptreden, trappen en stoepen.

Inspiratie voor trapverlichting binnenshuis

We lopen er zo vaak op en af dat we vergeten ze te zien als een architecturaal element. Iets wat verdient te worden verlicht! Hier vind je enkele lichtideeën voor trappen. Ze kunnen van jouw trap een oogstrelende verschijning maken (en tegelijkertijd zorg je ervoor dat de trap eenvoudiger te beklimmen is).

Met een Philips Hue LED-lightstrip verlichte trap

LED-strips gebruiken voor de trap

Trappen en Philips Hue lightstrips zijn geknipt voor elkaar. Het maakt dus niet uit of je een wervelende wenteltrap hebt, een statige entreetrap van marmer of een bescheiden houten trap naar de kelder: de weg verlichten met lightstrips gaat moeiteloos.
Lightstrips zijn flexibel en veelzijdig. Zodanig zelfs dat je ze kunt buigen, knippen, koppelen en verlengen om bijna elke trapvorm te volgen. Stop ze weg langs plinten of waar de trap de muur raakt om licht te creëren dat de weg wijst. Maak van de trap een middelpunt door lightstrips onder aan de trapspijlen te bevestigen. Laat je balustrades prachtige schaduwen werpen.

Met Philips Hue Perifo LED-railverlichting verlichte trap

Railverlichting gebruiken voor de trap

Philips Hue Perifo railverlichting vormt ook een harmonieus geheel met je trap: je kunt de verlichting zo monteren dat die de lengte van de muur of het plafond volgt. Klik de lampen gewoon vast en positioneer ze waar je maar wilt op de rail.

Trappen kunnen vaak inspiratieloze, dode ruimtes zijn. Waarom hang je dus niet een paar van je favoriete kunstwerken of familiefoto's op de muur van je traphal? Richt je Perifo lampen erop om ze in de kijker te zetten met kleurrijke accentverlichting. Et voilà! Je eigen kunstgalerij langs je trap.

Hanglampen gebruiken voor de trap

Voeg wat designelementen toe aan je trap met een of meerdere hanglampen waar je een statement mee maakt!
Heeft je trap een hoog plafond, voeg dan de Philips Hue Flourish hanglamp toe. Met zijn minimalistische witte bol aan verstelbare snoeren kun je een opstelling maken die in het oog springt. Gebruik een lichtslinger van Flourish lampen op verschillende lengtes van elkaar om diffuus licht, elegantie en stijl toe te voegen aan deze alledaagse ruimte.

Lumineus idee: Maak een nog gedurfder statement op de trap door er een groep Flourish lampen te zetten in complementaire rood- of blauwtinten. Of welke kleur je maar wilt.

Geautomatiseerde lampen voor de trap gebruiken

Plaats een Philips Hue bewegingssensor naast je trap en vergeet het gehannes met schakelaars telkens als je naar boven of beneden gaat. Stel de verlichting van de trap in op een zachte, warme gloed die je woonruimte verlicht. Programmeer de sensor zo dat de verlichting aangaat wanneer je de trap nadert, zodat die je weg naar boven of beneden verlicht, en weer uitgaat nadat je gepasseerd bent. Dat is vooral handig als je je handen vol hebt!

Philips Hue buitenverlichting met bewegingssensor voor buitentrappen

Gebruik inbouw wandlampen voor de trap

De Philips Hue Dymera lampen zien er misschien uit als elegante wanddecoratie voor de woonkamer, maar ze zijn meer dan alleen wandaccentverlichting. Ze maken evenveel indruk als aan de wand gemonteerde trapverlichting. De dubbele lichtbundels van deze lampen schijnen omhoog en omlaag. Ze verlichten zowel het bovenste als het onderste deel van een trap met precisie en stijl. Sterker nog: Dymera lampen werken zowel binnen als buiten, wat betekent dat je ze langs bijna elke trap kunt plaatsen.

Lumineus idee voor trapwandverlichting: De Philips Hue app geeft je individuele controle over elke lichtbundel, zodat je Dymera lampen kunt personaliseren om eruit te zien als wandlampen voor trappen of tot leven kunt brengen met effecten, zoals Kaars of Open haard. Dat is pas accentverlichting!

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