24/01/2024

We besteden vaak aandacht aan het in huis halen van de juiste verlichting voor de gebieden van onze woning waar we de meeste tijd doorbrengen: de woonkamer, de keuken, de slaapkamer of zelfs de achtertuin. Maar hoe zit het met de trappen en treden rondom onze woning?

Of het nu gaat om binnen- of buitenruimtes van je woning: dankzij LED-verlichting kun je eenvoudiger naar boven en beneden lopen op een trap (en weer naar boven als je iets vergeten bent). Je kunt hem zelfs omtoveren tot een prachtig middelpunt van je woning. Gebruik deze slimme ideeën voor trapverlichting voor je traptreden, trappen en stoepen.