Creativiteit, controle en sfeer in één naadloze ervaring. Philips Hue x Nanoleaf brengt Nanoleaf in je Hue ecosysteem: expressieve, modulaire wandpanelen worden gecombineerd met slimme Philips Hue bediening, allemaal samen in de Hue app.
Philips Hue x Nanoleaf
Koop Philips Hue x Nanoleaf
Bridge
79,99 €
Philips Hue wandlampmodule
39,99 €
Een harmonie van kunst en sfeer
Creëer Nanoleaf-wandkunst, integreer deze in je Philips Hue ecosysteem en maak het deel van je verlichtingssfeer — allemaal moeiteloos te bedienen via de Hue app. Voeg je Nanoleaf-panelen toe aan lichtscènes, automatiseringen en schema's, voor een volledig geïntegreerde slimme verlichtingsopstelling.
Philips Hue wandlampmodule
Heb je al Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles of Hexagons wandpanelen? Gebruik de Philips Hue wandlampmodule om je Nanoleaf-vormen in je Hue ecosysteem te brengen en ze samen met je Hue lampen te bedienen en aan te passen, allemaal in de Hue app.*
* Andere Nanoleaf-wandpaneelvormen zijn momenteel niet compatibel met de integratie van de Philips Hue wandlampmodule.
Starterkits
Heb je nog geen Nanoleaf? Shop onze Philips Hue x Nanoleaf startersets. Elke set bevat 9, 12, 15 of 18 Nanoleaf Driehoeken of Hexagons, plus een Philips Hue wandlampmodule. Alles wat je nodig hebt om Nanoleaf aan je Hue setup toe te voegen.
Hulp nodig?
We helpen je graag verder! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het integreren van Philips Hue en Nanoleaf, bekijk dan meer vragen en antwoorden of neem contact met ons op.
Vragen en antwoorden
Welke Nanoleaf panelen zijn compatibel met de Philips Hue wandlampmodule?
Welke Nanoleaf panelen zijn compatibel met de Philips Hue wandlampmodule?
Hoeveel Nanoleaf-panelen kan ik bedienen met een Philips Hue wandlampmodule?
Hoeveel Nanoleaf-panelen kan ik bedienen met een Philips Hue wandlampmodule?
Hoe installeer ik Nanoleaf-panelen en voeg ik ze toe aan mijn Hue systeem?
Hoe installeer ik Nanoleaf-panelen en voeg ik ze toe aan mijn Hue systeem?
Welke besturing en aanpassing is mogelijk met Nanoleaf-panelen?
Welke besturing en aanpassing is mogelijk met Nanoleaf-panelen?
Ondersteuning vragen
We helpen je graag verder! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het koppelen van Philips Hue en Nanoleaf, kun je de vragen en antwoorden lezen of contact met ons opnemen.