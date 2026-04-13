Philips Hue wandlampmodule
De huidige prijs is 39,99 €
De huidige prijs is 39,99 €
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Over de Philips Hue wandlampmodule
Voeg je Nanoleaf-driehoekpanelen, mini-driehoekpanelen en Hexagonpanelen toe aan het Hue ecosysteem. Met de Philips Hue wandlampmodule kun je je Nanoleaf-panelen bedienen en personaliseren, net zoals je Hue lampen. Zo profiteer je met je wandpanelen ook van de Hue ervaring, voor een expressieve sfeer in de hele kamer, perfect voor elke stemming. Voeg je Nanoleaf-panelen toe aan lichtscènes, automatiseringen en schema's, voor een geïntegreerde slimme verlichtingsopstelling. Klik de wandlampmodule eenvoudig in een van je panelen om te beginnen. Als je al een Hue gebruiker bent en thuis Nanoleaf-panelen hebt, is dit de makkelijkste manier om ze onderdeel te maken van je Hue ecosysteem.
- Bediening via Hue app of spraak
- Bediening met de Hue app: tot 100 panelen
- Neem Nanoleaf op in lichtscènes
- Creëer een kamerbrede beleving
- Voor Nanoleaf driehoek- en Hexagon-panelen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103170132
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 25.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- 0 tot +40 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
- Draagbaar
- Nee
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Entertainmentruimte, Woonkamer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103170132
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,03 kg
- Hoogte
- 108 mm
- Lengte
- 36 mm
- Breedte
- 72 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004440101
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 10 mm
- Totale lengte
- 78,7 mm
- Totale breedte
- 38 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 110-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Wand
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
De schakelaar
- Instelbare knoppen
- 1
- Max. aantal lampen per schakelaar
- Niet van toepassing
- Minimale levensduur batterij
- 0
Wat wordt ondersteund
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar