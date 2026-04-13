Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65" + HDMI sync box 4K:

219,99 €

Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65&quot; + HDMI sync box 4K:
Close-up van de achterkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65&quot; + HDMI sync box 4K:
Verpakking van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65&quot; + HDMI sync box 4K:
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65&quot; + HDMI sync box 4K:
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65&quot; + HDMI sync box 4K:
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65&quot; + HDMI sync box 4K:
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65&quot; + HDMI sync box 4K:
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65&quot; + HDMI sync box 4K:
Binnenkort verkrijgbaar

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Over de Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 65" + HDMI sync box 4K:

Breid uit naar de wereld van Hue entertainment met deze sync kit. De kit bevat een Play HDMI sync box 4K en een gradient lightstrip. Sluit settopboxen en streamingsticks aan op de Play HDMI sync box 4K en synchroniseer de tv-content met de lightstrip. Geniet van kleurverloopeffecten op de muur, die naadloos reageren op alles wat er op het scherm gebeurt. De sync box ondersteunt 4K-resolutie bij 60 Hz, zodat je in hoge kwaliteit kunt kijken en direct lichtrespons ervaart. Stel alles eenvoudig in via de Hue app en geniet als nooit tevoren van je favoriete films, series en games!

  • Ondersteunt 4K-resolutie bij 60 Hz
  • Kleurrijke lichteffecten op muren
  • Geschikt voor tv's tot 65 inch
  • Eenvoudig, compact ontwerp
  • Bedien en configureer met de Hue app
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