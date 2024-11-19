Welke Philips Hue Sync-optie is geschikt voor mij?
Weet je niet welke Philips Hue Sync-optie je moet kiezen? Maak je geen zorgen, wij begeleiden je stap voor stap, zodat je de beste opstelling voor je huis kunt vinden.
Welke tv heb je?
1. Ik heb een Samsung- of LG-tv:
Geweldig! Je kunt de Hue Sync TV-app gebruiken, de makkelijkste manier om te beginnen.
Compatibele tv's:
- Samsung: QLED-tv's (vanaf 2022), Q60-serie of hoger
- LG: tv's (vanaf 2024) met webOS24 of hoger
Aanbevolen optie: Hue Sync TV-app
- Geen extra apparaten nodig
- Geen kabels of aanpassingen aan de installatie
- Werkt direct met je tv-apps zoals Netflix, Disney+ en meer
2. Ik heb geen compatibele Samsung- of LG-tv:
Geen probleem, je hebt nog steeds goede opties:
Optie 1: Hue Play scherm-sync (eenvoudige installatie)
- Werkt met bijna elke tv (tot 85 inch)
- Synchroniseert alles op je scherm, inclusief tv-apps
- Je hoeft je HDMI-setup niet te wijzigen
Ideaal als je op zoek bent naar een eenvoudige plug-and-play oplossing.
Optie 2: Hue Play HDMI Sync Box (voor externe apparaten)
Kies deze optie als je vooral gebruikmaakt van:
- Spelconsoles
- Apple TV
- Set-topboxen
- Blu-ray spelers
Selecteer vervolgens:
- Sync Box 8K → Ideaal voor gamen en geavanceerde opstellingen
- Sync Box 4K → Uitstekend voor eenvoudig, dagelijks gebruik
Goed om te weten:
De Sync Box werkt alleen met HDMI-apparaten. Het synchroniseert niet met ingebouwde tv-apps.
Kijk je of speel je content op een computer?
Als je een Windows- of Mac-computer gebruikt, is er een andere optie:
Hue Sync-app voor pc
- Synchroniseert je verlichting direct met je computerscherm
- Perfect voor gamen, streamen of muziek op je laptop of desktop
Korte vergelijking
|
Oplossing
|
TV-apps
|
HDMI-apparaten
|
Computer
|
Beste voor
|
Bridge is vereist
|
Ondersteunde resoluties, verversingssnelheden en HDR
|
Sync Box 8K
|
✗
|
✓
|
✗
|
Geavanceerde HDMI, gaming, geluidssystemen
|
Nee. We raden echter aan om een Bridge toe te voegen om het entertainmentgebied uit te breiden naar meer dan één licht*
|
Sync Box 4K
|
✗
|
✓ (1 apparaat)
|
✗
|
Instapmodellen, eenvoudige opstellingen
|
Hue Play schermsync
|
✓
|
✓
|
✗
|
Universeel, zonder HDMI-wijzigingen
|
Hue Sync TV-app
|
✓ (compatibele tv's)
|
✓ (via TV)
|
✗
|
TV-eigen streaming
|
✓
|
Alle
|
Hue Sync-app voor pc
|
✗
|
✗
|
✓
|
Gebruik op Windows & Mac
|
✓
*Ondersteunde lampen zonder Bridge (slechts één lamp kan worden ondersteund):
- Philips Hue Play entertainment LED-strip (55 inch / 65 inch / 75 inch / 85 inch)
- Philips Hue Play entertainment LED-strip pro (65 inch / 85 inch / 100 inch)
- Philips Hue Gradient LED strip (3m / 4m / 5m / 6m / 10m)
- Philips Hue Flux ultraheldere LED strip (3m / 5m / 10m)
- Philips Hue Omniglow LED strip (3m / 5m / 10m)
Wat heb ik nodig om te beginnen?
Om van lichtsynchronisatie te genieten, heb je het volgende nodig:
- Gekleurde Philips Hue lampen
- Een Philips Hue Bridge (aanbevolen voor de beste ervaring)
- Je favoriete synchronisatieoptie
Tip: Krijg de beste ervaring
Voor een nog indrukwekkender effect raden we aan om meerdere lichtbronnen te gebruiken, zoals:
- Hue Play lichtbalken
- Hue Play, Flux, Omniglow LED strips
- Hue Play wall washer