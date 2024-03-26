Ondersteuning
5 creatieve manieren om gekleurde lampen te gebruiken

1 maart 2024

Slimme, gekleurde lampen staan bekend om hun veelzijdigheid, eenvoudige bediening en miljoenen lichtkleuren. Maar wat kun je eigenlijk met al die kleuren? Bekijk al deze innovatieve manieren om het meeste uit je gekleurde LED-lampen te halen.

Dynamische scènes instellen

In de Philips Hue app kun je heel eenvoudig verschillende kleuren en helderheidsniveaus instellen met dynamische scènes. Selecteer een kleurscène, die je vanuit de scènegalerij hebt toegevoegd aan Mijn scènes en tik op de knop Afspelen die verschijnt op de scènekaart. Je kunt zelfs de snelheid aanpassen waarmee de kleuren veranderen door op het pictogram met drie puntjes te tikken. Probeer het eens tijdens je volgende feestje en versier de omgeving met dynamische scènes!

Koppel dat op de bank tv kijkt, met gekleurd licht dat op de muur valt

Ontdek next-level entertainment

Voor de beste beleving met gekleurde lampen van Philips Hue heb je een Bridge nodig. Daarmee krijg je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, waaronder synchronisatie, zodat je gekleurde lampen gesynchroniseerd worden met de inhoud op het scherm van je tv of computer en deze tot leven komt in een ongeëvenaarde lichtshow. 

Creëer een betoverende sfeer door je verlichting met je scherm te synchroniseren. Je kunt je slimme verlichting synchroniseren met je tv- of pc-scherm door deze aan te sluiten op de Philips Hue Play HDMI sync box voor tv of pc. Of je kunt de Hue Sync TV-app installeren of de Hue Sync-app voor pc downloaden om een dynamische visuele ervaring te creëren die de inhoud op je scherm aanvult.

Tip: Geef je een feestje? Laat je gasten praten - en dansen! - door je gekleurde lampen te synchroniseren met je afspeellijst. Synchroniseer gewoon je muziek met Spotify en kijk hoe je lampen dansen, oplichten, dimmen en van kleur veranderen op het ritme van de beat.

Licht elementen in huis uit met gekleurde lampen

Het gebruik van slimme lampen die van kleur veranderen kan je zeker in de juiste stemming brengen, maar de lampen kunnen ook deel uitmaken van het interieurontwerp van je huis. Met gekleurd licht onder je boekenplanken met behulp van lightstrips creëer je sfeervolle achtergrondverlichting voor je boeken en decor. Creëer een opvallend element door gekleurd licht op planten of kunst te richten, of schijn kleurrijk licht op kale muren voor een uniek strijkeffect op de muur.

Vrouw bij een verlichte boekenplank met boeken en decoraties

Gebruik gekleurde lampen als timers

In plaats van het schrille geluid van een wekker als timer te gebruiken, kun je gekleurde LED-lampen gebruiken. Vul de woonkamer met paars licht om de kinderen te vertellen dat ze het laatste spelletje voor het slapengaan moeten afmaken en schakel vijf minuten later over naar een diepere kleur paars om ze te laten weten dat het tijd is. Milieubewuste mensen kunnen hun verlichting gebruiken om op schema te blijven: stel een timer in voor het douchen en laat het licht in rood (of groen!) veranderen als je de ingestelde tijdslimiet hebt overschreden.

Gebruik slimme, gekleurde lampen ook buiten

Verander je buitenruimte in verschillende bestemmingen met vooraf ingestelde lichtscènes in de Philips Hue app. Met buitenlampen die van kleur veranderen creëer je de perfecte achtergrond. Ga je sushi eten? Verlicht je achtertuin dan met de levendige rode, blauwe en paarse lichten van de lichtscène Osaka. Verban de vakantieblues door het strand mee naar huis te nemen met de scènes Honolulu of Palm Beach of koel af op een vochtige avond met de scène Arctische dageraad.

