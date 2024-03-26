Voor de beste beleving met gekleurde lampen van Philips Hue heb je een Bridge nodig. Daarmee krijg je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, waaronder synchronisatie, zodat je gekleurde lampen gesynchroniseerd worden met de inhoud op het scherm van je tv of computer en deze tot leven komt in een ongeëvenaarde lichtshow.

Creëer een betoverende sfeer door je verlichting met je scherm te synchroniseren. Je kunt je slimme verlichting synchroniseren met je tv- of pc-scherm door deze aan te sluiten op de Philips Hue Play HDMI sync box voor tv of pc. Of je kunt de Hue Sync TV-app installeren of de Hue Sync-app voor pc downloaden om een dynamische visuele ervaring te creëren die de inhoud op je scherm aanvult.

Tip: Geef je een feestje? Laat je gasten praten - en dansen! - door je gekleurde lampen te synchroniseren met je afspeellijst. Synchroniseer gewoon je muziek met Spotify en kijk hoe je lampen dansen, oplichten, dimmen en van kleur veranderen op het ritme van de beat.