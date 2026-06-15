Philips Hue productbeoordelingsbeleid

Lees meer over productbeoordelingen op Philips Hue, waarom jouw mening belangrijk voor ons is en hoe beoordelingen andere klanten helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Dit beleid beschrijft ook de stappen die we nemen om recensies accuraat en authentiek te houden en hoe we werken om nep- of misleidende inhoud aan te pakken.
Waarom verzamelen we reviews bij Philips Hue?
Koop met vertrouwen
Met zoveel slimme verlichtingsproducten en accessoires om uit te kiezen, kan het lastig zijn om te weten welk product het beste bij jou past. Productrecensies helpen kopers om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen.
Leer van andere consumenten
We vragen consumenten om recensies achter te laten waarin ze in hun eigen woorden uitleggen wat ze wel en niet leuk vinden of nuttige tips op basis van hun ervaring. Dit helpt andere klanten te begrijpen hoe producten in de praktijk werken, hoe gemakkelijk ze te installeren en te gebruiken zijn, en of ze aan de verwachtingen voldoen. Sommige recensies kunnen ook foto's of video's bevatten om de ervaring tot leven te brengen.
Help ons onze producten te verbeteren
Jouw mening is belangrijk voor ons. We vertrouwen op jouw feedback om te begrijpen wat consumenten waarderen, waar producten goed presteren en waar we kunnen verbeteren. Beoordelingen en recensies helpen Philips Hue om te blijven innoveren en producten en diensten te verbeteren door jouw stem te integreren.
Hoe verzamelen we beoordelingen?
Door consumenten:
Zodra je een product via onze website hebt gekocht, of je product via onze webshop of bij een retailer hebt aangeschaft en geregistreerd, kunnen wij je een e-mail sturen waarin we je uitnodigen om een eerlijke recensie over je product achter te laten.
Op onze website
Als je je mening wilt delen, kun je direct op de productpagina een eerlijke recensie achterlaten door op de knop 'Schrijf een recensie' te klikken.
Welke soorten recensies worden op onze website weergegeven?
In het belang van transparantie gebruiken we badges om aan te geven waar recensies vandaan komen en of de beoordelaar mogelijk een beloning heeft ontvangen.
Geverifieerde aankoopbeoordeling
Deze badge geeft aan dat de beoordeling is geschreven door een consument die het product via onze webshop heeft gekocht.
Beoordeling met beloning
Mogelijke beloningen zijn deelname aan een loterij, kortingscodes, vouchers, cadeaubonnen, loyaliteitspunten of gratis producten. Deze beoordelingen zijn helder aangeduid om transparantie te waarborgen.
Medewerkerrecensie
Deze badge geeft aan dat de recensie is geschreven door iemand die bij Signify werkt.
Hoe schrijf je een recensie?
Ongeacht of uw recensie positief, neutraal of negatief is, publiceren wij uw recensie zolang deze voldoet aan de moderatie- en authenticiteitsrichtlijnen van Bazaarvoice.
Enkele tips voor het schrijven van een eerlijke en nuttige recensie:
- Schrijf pas een review nadat je het product hebt gebruikt.
- Richt je review op je ervaring met het product.
- Leg uit waarom je het product leuk of niet leuk vindt.
- Noem specifieke productkenmerken, zoals gebruiksgemak, de ervaring met de app en verlichting, of ontwerp
- Als je een beloning of voordeel hebt ontvangen, of als je een Signify-medewerker bent, vermeld dit dan duidelijk.
- Richt je niet op onderwerpen zoals prijzen, bestellen of levering die betrekking hebben op de klantenservice; neem voor deze onderwerpen rechtstreeks contact op met de klantenservice.
- Neem geen persoonlijke, gevoelige of vertrouwelijke informatie op, zoals contactgegevens of gezondheidsgerelateerde informatie.
Hoe tonen we recensies en hoe zorgen we ervoor dat de inhoud authentiek is?
Alle recensies die via onze website of uitnodigingsmails worden ingediend, doorlopen een moderatieproces dat wordt beheerd door Bazaarvoice, een onafhankelijke derde partij. Bazaarvoice modereert recensies om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan authenticiteitsnormen, relevant blijven en geen geldende moderatieregels overtreden, zoals grof taalgebruik of spam. Positieve, neutrale of negatieve recensies worden altijd gepubliceerd zolang ze voldoen aan de richtlijnen voor moderatie en authenticiteit van Bazaarvoice.
Het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid kent drie hoofdcriteria voor authentieke recensie-inhoud:
Vrij van fraude en spam
Er worden redelijke commerciële inspanningen geleverd om het indienen van frauduleuze inhoud van welke bron dan ook te voorkomen. Dit kan storend of ‘neerbuigend’ gedrag omvatten, commerciële berichten, geautomatiseerde inzendingen (zoals bots en scripts), ongeoorloofde of denigrerende inhoud van een concurrent van de klant, en zelfpromotie.
Vrij van bewerkingen, indelingen en wijzigingen
Recensies mogen door niemand anders dan de oorspronkelijke auteur worden aangepast, ook niet voor spelling- of grammaticacorrecties. Recensies worden niet verwijderd, bewerkt of achtergehouden alleen omdat ze negatief of laag beoordeeld zijn.
Transparant
Wanneer we je uitnodigen om een recensie achter te laten, vragen we niet uitsluitend om positieve feedback; we verwelkomen eerlijke meningen. Als een consument een beloning ontvangt, waaronder geld, kortingen of actieartikelen, in ruil voor een onbevooroordeelde beoordeling, moet dit helder worden aangegeven.
We zullen alleen recensies publiceren die voorzien kunnen worden van het Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark. Dit keurmerk is een symbool van onze toewijding aan authentieke consumentenfeedback en bevestigt dat de recensies op onze productpagina's worden beschermd door een onafhankelijke derde partij die gebruikmaakt van fraudedetectietechnologie en de beste praktijkvoorbeelden van de branche.
Hoe we ervoor zorgen dat onze recensies authentiek zijn
In ons beoordelingsformulier vragen wij beoordelaars te bevestigen dat zij hun beoordeling baseren op hun daadwerkelijke ervaring met het product en, indien van toepassing, aan te geven hoelang ze het product gebruiken.
Het Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark op onze website weerspiegelt onze toewijding aan echte, onbevooroordeelde en transparante consumentenfeedback.
Positieve, neutrale of negatieve recensies worden altijd gepubliceerd zolang ze voldoen aan de richtlijnen voor moderatie en authenticiteit van Bazaarvoice.