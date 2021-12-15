Ondersteuning
Tips voor badkamerverlichting

7 december, 2018

Het zijn vooral de aankleding van de woonkamer, slaapkamer en keuken waar de aandacht naar uitgaat bij het vernieuwen van je huis. Vreemd genoeg wordt de badkamer vaak vergeten. Onterecht want hier begint de dag, en word je stemming bepaald. En je sluit er je dag af voordat je naar bed gaat. De verlichting in de badkamer is erg belangrijk door het specifieke gebruik ervan en omdat de ruimte vaak relatief klein is. Gelukkig is licht eenvoudig te installeren.

Dit zijn een paar coole tips over badkamerverlichting.

1. Gebruik meerdere soorten verlichting

Hoe je badkamer er ook uitziet, er zijn drie soorten licht nodig om de ruimte goed tot zijn recht te laten komen.

  • Sfeerverlichting: de basisverlichting, waarmee je een badkamer verlicht.
  • Accentverlichting: benadrukt bijzondere objecten, zoals een tegelmozaïek of een volledig glazen wasbak.
  • Werkverlichting: spotverlichting voor activiteiten zoals scheren of het aanbrengen van make-up.

Voor een goed evenwicht gebruik je een combinatie van sfeerverlichting waarmee je de badkamer gelijkmatig verlicht, accentverlichting om mooie voorwerpen uit te lichten en werkverlichting voor de alledaagse verzorgingsactiviteiten.

Badkamerspiegel met spots erboven

2. Installeer spots aan de zijkant van de spiegel

Breng spots aan langs beide kanten van de spiegel, daarmee heb je een perfecte verlichting. Denk er wel aan om de spots iets boven ooghoogte te installeren.

TIP: Als de spiegel boven het midden van de wastafel hangt, monteer de lampen dan op slechts een paar centimeter links en rechts van de spiegel. Vlakbij je gezicht dus.

Verlichting met spots naast de badkamerspiegel

2. Richt een lamp op het bad

De juiste lichtinstelling kan je helpen om lekker in bad te gaan en je goed te ontspannen. Kies badkamerlampen die zowel direct als indirect licht geven.

TIP: Regel de instelling van je badkamerverlichting met een draadloze dimmer om zonder gedoe te genieten van een bad. Bekijk de mogelijkheden voor dimbare badkamerverlichting van Philips Hue.

Vrouw die ontspant in een badkuip

4. Voorkom schaduwen met een spiegellamp

De Philips Hue Adore verlichte badkamerspiegel is bijzonder elegant. De spiegel heeft een ingebouwde lamp, een lichtring waarvan de lichtsterkte kan variëren. Voeg links en rechts wandlampen met heldere LED-lampen toe waarmee je gezicht volledig verlicht wordt. Boven de spiegel kun je eventueel nog meerdere spotjes hangen om schaduwen te voorkomen.

Philips Hue Adore verlichte spiegel boven wastafel in badkamer
