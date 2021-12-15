Tips voor badkamerverlichting

Hoe je badkamer er ook uitziet, er zijn drie soorten licht nodig om de ruimte goed tot zijn recht te laten komen.

Sfeerverlichting: de basisverlichting, waarmee je een badkamer verlicht.

Accentverlichting: benadrukt bijzondere objecten, zoals een tegelmozaïek of een volledig glazen wasbak.

Werkverlichting: spotverlichting voor activiteiten zoals scheren of het aanbrengen van make-up.

Voor een goed evenwicht gebruik je een combinatie van sfeerverlichting waarmee je de badkamer gelijkmatig verlicht, accentverlichting om mooie voorwerpen uit te lichten en werkverlichting voor de alledaagse verzorgingsactiviteiten.