Mis geen bezoeker of pakketje met de Hue videodeurbel. Ontvang onmiddellijke meldingen wanneer er iemand voor je deur staat of langsloopt. Zie alles helder, dag en nacht, met scherpe 2K-video en Starlight-technologie. Communiceer via de gespreksfunctie met eender wie, waar je ook bent, bij je eigen voordeur. Activeer je Philips Hue lampen met bewegingsdetectie, wat je visuele beveiliging verbetert. Vereist een 12-24 VAC - min 10 VA transformator (niet inbegrepen)