Ondersteuning
Een blik op buitenwandlampen

Een blik op buitenwandlampen

24/01/2024

Als je je nog niet eerder hebt verdiept in decoratieve wandlampen, kan het moeilijk zijn om te weten waar je op moet letten en waar je rekening mee moet houden. We hebben dit overzicht samengesteld om je te helpen een beter inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop je buitenverlichting kunt gebruiken, het assortiment beschikbare lampen en hoe je je buitenverlichting installeert en bedient.

Buitenwandlampen en het gebruik ervan

Moderne buitenwandverlichting kan een groot aantal functies vervullen maar gebruik je meestal voor het volgende:

  • De esthetiek van de buitenkant van je woning verbeteren.
  • Een uitnodigende sfeer creëren tijdens een gezellig samenzijn.
  • Beveiliging voor extra gemoedsrust.

Je kunt je richten op het in de kijker zetten van architecturale blikvangers, het creëren van een gezellige buitenruimte of het voorzien in voldoende verlichting voor paden. Maar je kunt ook drie vliegen in één klap slaan. Bepaal gewoon eerst wat jouw prioriteit is. Dat moet je helpen om lampen te selecteren op basis van kenmerken die voldoen aan je behoeften. Tegelijkertijd helpt dat jou bij het beantwoorden van de vraag waar je de lampen het beste plaatst voor een optimale effectiviteit.

Bekijk meer ideeën voor buitenverlichting.

Typen buitenmuurverlichting

Zodra je het doel hebt bepaald van jouw verlichting voor montage aan een buitenmuur, kun je kiezen uit een breed scala aan stijlen en functionaliteiten. Van minimalistische, strakke ontwerpen die naadloos passen in een moderne omgeving, tot meer sierlijke en traditionele lampen die een vleugje tijdloze charme toevoegen: er is een elegante buitenwandlamp voor elke stijl.

Wandlampen zijn elegante buitenwandlampen die bekendstaan om hun esthetische en functionele kwaliteiten. Ze zijn beschikbaar als klassieke lantaarnachtige lampen of in een meer modern design. 
Koop de Philips Hue Impress

Met naar boven en naar beneden schijnende wandlampen voor buiten heb je zowel van boven als van onderen licht, wat perfect is voor bredere ruimtes zoals een buitenmuur.
Koop de Philips Hue Dymera

Verstralers zijn ontworpen om dynamische, sfeervolle verlichting te bieden en de zichtbaarheid te verbeteren voor extra beveiliging in tuinen en op opritten. Ze voegen zowel stijl als veiligheid toe aan je buitenruimtes.
Koop de Philips Hue Discover verstraler voor buiten

Spots zijn ontworpen om dynamische, sfeervolle verlichting te bieden en de zichtbaarheid te verbeteren voor extra beveiliging in tuinen, in patio's en op opritten. Ze voegen zowel stijl als veiligheid toe aan je buitenruimtes.
Koop de Philips Hue buitenspots

Wandlantaarns staan bekend om hun klassieke en tijdloze uiterlijk en hebben een traditioneel of vintage ontwerp dat rustieke charme uitstraalt en tegelijkertijd voor veel verlichting zorgt.
Koop de Philips Hue Econic

Het brede aanbod wandlampen voor verzonken montage biedt je een rijk palet aan keuzes. Je kunt ze gebruiken om een zeer aangepaste buitenverlichting samen te stellen die perfect aansluit bij je eigen persoonlijke smaak. Sommige verzonken te monteren wandlampen hebben zelfs twee lichtbundels, die zowel naar boven als naar beneden schijnen. Een voorbeeld daarvan is de Dymera wandlamp, waarvan je de lichtbundels afzonderlijk kunt bedienen.
Koop de Dymera wandlamp

Verken het volledige assortiment slimme buitenlampen van Philips Hue.

Natascha Seeger Cross

Inbouw buitenwandlampen van stroom voorzien

Begrijpen hoe je verschillende moderne inbouw buitenwandlampen van stroom voorziet, speelt ook een essentiële rol bij kiezen van de juiste optie.

Standaard netspanning, die je rechtstreeks aansluit op de elektriciteit van je woning. Zo heb je een consistente en betrouwbare lichtbron die ideaal is voor ruimtes waar continue verlichting gewenst is, bijvoorbeeld voor beveiliging of entertainment.

Laagspanning, die je moeiteloos kunt installeren door die aan te sluiten op gewone buitencontactdozen. Een veelzijdige en gebruiksvriendelijke optie voor het verlichten van tuinpaden, het accentueren van landschapselementen en het creëren van een uitnodigende buitenomgeving.

Aangezien elke energiebron andere voordelen heeft, kun je je buitenverlichting het beste afstemmen op je eigen voorkeuren en behoeften.

Buitenwandlampen personaliseren

Moderne verzonken buitenwandlampen kun je eenvoudig en naadloos bedienen met een slim lichtsysteem zoals Philips Hue. Met de Philips Hue app kun je je buitenlampen rechtstreeks vanaf je smartphone of tablet beheren en aanpassen.

Verken een palet van meer dan 16 miljoen kleuren en een spectrum van witte lichttinten. Verlicht objecten, bomen of paden om je buitenruimte een persoonlijk tintje te geven. En sla je favoriete configuraties op en roep ze zó op met een simpele tik op de Hue app.

Daarnaast kun je schema's instellen om je buitenverlichting te automatiseren, zodat ze aan- en uitgaan op specifieke tijdstippen (of wanneer je thuiskomt of weg gaat). Zo bespaar je energie wanneer je die niet nodig hebt. Met de app heb je de flexibiliteit om je buitenruimte te transformeren met licht, waardoor die zowel praktisch als esthetisch wordt.

Terug naar alle artikelen

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay