Handleiding voor de juiste afmeting van een hanglamp

21 januari 2026
Hanglampen doen meer dan een kamer verlichten - ze beïnvloeden balans, comfort en sfeer. Met de juiste afmetingen kunnen ze een keukeneiland gezellig maken, een gootsteen in de kijker zetten of een sculpturaal middelpunt vormen in een hoog trappenhuis. Maar het kiezen van de juiste maat en hoogte van een hanglamp kan overweldigend aanvoelen als je niet zeker weet welke afmetingen je moet volgen.
Deze handleiding voor hanglampmaten legt alles uit aan de hand van duidelijke ontwerpregels, met alle benodigde afmetingen. Onze tips voor het kiezen van de juiste hanglampmaat behandelen ook de maat van hanglampen voor eilandopstellingen, principes voor hanglampen boven een kookeiland en richtlijnen voor hanglampen boven de gootsteen. Je vindt praktische meetformules, visuele tips voor verhoudingen en inspiratie van Philips Hue om verlichting te creëren die zich op een mooie manier aan elk moment aanpast.
De maat van hanglampen bepalen
Ontwerpers beginnen vaak met drie belangrijke overwegingen: hoogte, ruimte en schaal. Of je hanglampen nu boven een kookeiland, de gootsteen of in een trapgat plaatst, de basisprincipes blijven hetzelfde.
Belangrijkste regels:
Hoogte: hang hanglampen 76-91 cm boven het oppervlak
Afstand: laat een afstand van 61–91 cm tussen de hanglampen
Plafondaanpassingen: voeg 7,5 cm toe voor elke extra 30 cm boven 244 cm.
Schaal: kies een hanglampdiameter die past bij de kamer of het oppervlak eronder
Deze afmetingen helpen om heldere zichtlijnen, een gelijkmatige lichtverdeling en evenwichtige verhoudingen te behouden. Lees meer over hoe je hanglampen ophangt.
Maat en plaatsing van hanglampen boven een kookeiland
Als je hanglampen gebruikt voor de verlichting van je kookeiland, kies dan je lampen op basis van de grootte van het eiland en de hoogte van het plafond. Het ophangen van meerdere kleinere hanglampen in een rij zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling en een gezellige sfeer. Een kookeiland is een van de meest populaire plekken om hanglampen te plaatsen, en het goed afstemmen van de verhoudingen heeft een grote invloed op de hele ruimte.
Wat is de ideale hoogte voor hanglampen boven een kookeiland?
Bij standaardplafonds van 244 cm hang je elke pendellamp als volgt op:
76-91 cm boven het aanrecht
Verhoog voor hogere plafonds met:
7,5 cm voor elke extra 30 cm
Deze hoogte zorgt voor een goed zicht en biedt tegelijkertijd gericht, functioneel licht.
Hanglampmaat voor je eiland
De juiste maat kiezen:
Kleine eilanden 122-152 cm: compacte pendellampen
Middelgrote eilanden 183-213 cm: hanglampen van gemiddelde grootte
Grote eilanden 244-274 cm: hanglampen van middelgrote tot grote maat
Ontwerptip:
Een eenvoudige formule is:
Hanglampdiameter ≈ eilandbreedte ÷ 5
Dit zorgt voor een comfortabele visuele balans.
Hoeveel hanglampen heb je nodig voor een lang eiland?
Eiland van 152-183 cm → 2 hanglampen
Eiland van 213-274 cm → 2 of 3 hanglampen
Eiland groter dan 305 cm → 3 hanglampen of een lange lineaire armatuur
Hoe ver moeten hanglampen van elkaar af hangen?
61-91 cm hart op hart
30 cm vanaf de rand van het eiland tot de eerste hanglamp
Deze tussenruimte creëert een vloeiend ritme van licht over het eilandoppervlak.
Producten voor kookeilandverlichting
Hanglampen boven het aanrecht
Houd bij het kiezen van de juiste hanglampmaat voor boven het aanrecht rekening met de breedte van de gootsteen en de hoogte van het plafond. Een hanglamp van gemiddelde grootte werkt over het algemeen goed om de juiste lichtintensiteit te bieden zonder te dominant te zijn. Het gedeelte bij de gootsteen is gebaat bij licht dat zowel praktisch als warm aanvoelt.
Ideale ophanghoogte
- Hang de onderkant van de hanglamp:
- 30-36 in (76-91 cm) boven de rand van de gootsteen of het aanrecht.
Formaat
Kleinere of middelgrote hangers zijn het beste om de ruimte niet te overweldigen.
Lichtkwaliteit
Kies regelbare witte verlichting:
2700-3000 K voor een zachte, warme sfeer
3000-4000 K voor heldere werkverlichting
Met Philips Hue kun je direct schakelen tussen warm en koel licht. Het slimme verlichtingssysteem van Philips Hue zit boordevol extra slimme functies. Stel je keukenverlichting zo in dat deze automatisch aan- en uitgaat in de Hue‑app. Geniet 's ochtends van een warme begroeting en laat 's avonds de lichten dimmen. We hebben vaak onze handen vol als we de keuken binnenkomen en verlaten. Als je een smart home-assistent hebt, waarom zou je dan de spraakbediening niet gebruiken? Geef eenvoudige spraakopdrachten om hanglampen te dimmen, meer of minder fel te laten branden of in en uit te schakelen. Perfect voor als je natte of met eten bedekte handen hebt!
Maat hanglamp voor trappenhuizen en hoge plafonds
Hanglampen kunnen, vooral als ze in veelvoud worden opgehangen, een statement maken in een trappenhuis en voor voldoende verlichting zorgen. Zorg ervoor dat de hanglamp boven je trap hoog genoeg is zodat mensen eronderdoor kunnen lopen zonder tegen de lamp te stoten. Grote, heldere hanglampen zijn ideaal voor trappenhuizen en zorgen voor opvallende verlichting die perfect is voor ruimtes met een dubbelhoog plafond.
Aanbevolen ophanghoogte
Een hanglamp wordt meestal opgehangen op:
244–366 cm van het plafond
Dit zorgt ervoor dat de hanger de zichtbare verticale ruimte inneemt.
Ideale soorten armaturen
Grote statement hangers
Clusters met meerdere lichten
Verstelbare kabelhangers
Hoge lineaire hangers
Slimme verlichting kan het drama nog verder opvoeren door de helderheid op verschillende momenten van de dag aan te passen.
Aanvullende overwegingen bij het bepalen van de maat
Formules voor de hanglampdiameter
Twee populaire formules:
Hanglampdiameter = eilandbreedte ÷ 5
Totale gecombineerde hanglampbreedtes = 60-70% van de lengte van het eiland
Lumen voor verschillend hanglampgebruik
Taakgebieden: 300-600+ lumen
Omgeving: 200-300 lumen
Decoratieve hanglampen: flexibel, afhankelijk van de gewenste sfeer
Vormen kiezen
Bol: gelijkmatig, zacht licht
Kegelvormig: gerichte werkverlichting
Trommel: warm omgevingslicht
Lineair: moderne, richtbare verlichting
Hoe Philips Hue je hanglampverlichting naar een hoger niveau tilt
Philips Hue hanglampen en slimme lampen bieden flexibiliteit voor elke ruimte. Je kunt de helderheid en kleurtemperatuur aanpassen of zelfs scènes maken die gedurende de dag automatisch veranderen.
Hoogtepunten zijn onder andere:
Fijne helderheidsregeling voor taak- of omgevingsverlichting
Warm-naar-koud wit en kleuropties (afhankelijk van het model)
Dimmen zonder opnieuw bedraden
Automatiseringen die het licht aanpassen aan je ochtendroutine of avondsfeer
Opties voor lange snoeren bij een selectie hanglampen voor hoge plafonds
Praktische checklist voor aankoop
Ceiling height (important for drop length)
Counter, sink or table width
Pendant diameter
Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm)
Number of pendants & spacing
Type of light needed (task, ambient or decorative)
IP rating if used near water
Smart bulb compatibility
