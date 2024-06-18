Ondersteuning
Werkbladverlichting

Werkbladverlichting

1 maart 2024

Werkbladverlichting is een populaire manier om op een subtiele en stijlvolle manier extra verlichting toe te voegen aan je huis. LED-stripverlichting wordt hier vaak voor gebruikt. Deze geeft geen warmte af, is energiezuinig en eenvoudig te installeren. Ontdek hoe je LED-strips kunt gebruiken voor effectieve werkbladverlichting. 

Werkverlichting versus sfeerverlichting

Werkbladverlichting kan twee verschillende doelen dienen: taakverlichting of sfeerverlichting. Taakverlichting is speciaal licht dat je helpt bij het uitvoeren van een specifieke taak, zoals koken, werken of lezen. Sfeerverlichting is algemener en geeft een ruimte warmte en diepte. Hoewel sfeerverlichting meestal verwijst naar de primaire lichtbron in een kamer, kan werkbladverlichting ook bijdragen aan dit type licht, bijvoorbeeld in combinatie met plafondlampen en staande lampen. 

Werkbladverlichting voor de keuken

Met lightstrips onder je keukenkastjes krijg je gericht, helder licht bij het koken, het klaarmaken van gerechten en de afwas. LED-strips worden vaak gebruikt voor keukenkastjes, omdat ze het licht mooi verdelen over je werkruimte.  

Bedenk voordat je je werkbladverlichting installeert welk type aanrechtblad je hebt, het licht schijnt er namelijk rechtstreeks op. Als je een lichtgekleurd of glanzend aanrecht hebt, hoeft je verlichting niet zo fel te zijn, het aanrecht weerkaatst het licht namelijk naar boven. Als je aanrechtblad echter een donkerdere kleur of matte kleur heeft, zal het licht geabsorbeerd worden.

Philips Hue lightstrips bieden de meeste flexibiliteit voor werkbladverlichting. Met draadloze slimme verlichting kun je de lightstrips dimmen of juist helderder laten schijnen voor verschillende momenten van de dag of je keuken in kleurrijk licht hullen om de sfeer te bepalen voor een romantisch diner of feestje.

Vrouw reikt naar een boek op een plank met werkbladverlichting.

Waar je werkbladverlichting kunt monteren

Monteer je strips op de dichtstbijzijnde rand van de kast, zodat het licht optimaal over het werkblad heen schijnt en niet voornamelijk gericht is op de achterwand. Je kunt je lightstrip verbergen door deze achter de voorste rail van je kast te plaatsen. Zorg ervoor dat de rail geen licht blokkeert en test de plaats voor je de beschermlaag van de klevende achterkant haalt en de strip bevestigt. 

LED-strips installeren onder kasten

LED-strips onder je kastjes installeren is eenvoudig, vooral met Philips Hue lightstrips. Je hoeft niet te boren of opnieuw te bedraden. Trek de beschermlaag van de klevende achterkant en bevestig je strips op elk stevig oppervlak. Is de strip te lang? Knip hem op maat langs de aangegeven kniplijnen. Maar je kunt de strips ook langs gebogen oppervlakken buigen, dus misschien hoef je helemaal niet te knippen!

Als je een langere strip wilt die onder de gehele lengte van je keukenkastjes doorloopt, gebruik dan een verlengstuk. Met de Philips Hue lightstripverlenging kun je ze verlengen tot een maximale lengte van 10 meter. Het enige wat je hoeft te doen, is je lightstrips met elkaar verbinden met behulp van de meegeleverde verbindingsstukken. 

Terug naar alle artikelen
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay