Bedien je Philips Hue lampen met verschillende spraakopdrachten via Google Assistant.
Welke spraakcommando's van Google Home heb je nodig?
- Doe alle lampen aan.
- Zet alle lampen uit.
- Welke lampen zijn aan in de woonkamer?
- Welke lampen zijn aan in de keuken?
- Dim de lampen in de hal.
- Zet mijn lampen in slaapmodus.
- Haal mijn lampen uit slaapmodus.
- Stel de lampen in op Ontspannen.
- Zet Lezen in de studeerkamer aan.
Philips Hue werkt samen met Ok Google voor spraakbediening van je lampen. Zeg "Ok, Google" en vervang de voorbeelden met je eigen persoonlijke licht- en kamerinstellingen.
Kleurcommando's van Google Home
- Maak de lamp in de woonkamer blauw.
- Stel de lampen in de hal in op goud.
- Maak mijn lampen limoengroen.
- Maak de woonkamer lampen paars.
- Maak mijn nachtkastlamp roze.
- Zet de keukenverlichting op oranje.
Er zijn tientallen andere kleurnamen die je kunt gebruiken, zoals onder meer: karmozijn, zalmroze, oranje, geel, groen, turquoise, cyaan, luchtblauw, paars, roze en lavendel.
Commando's voor Rustig gaan slapen en Wakker worden
- Zet Rustig wakker worden aan.
- Maak me wakker om 7.00 uur 's ochtends. Dit commando stelt een wekker in die je lampen activeert, zodat ze 30 minuten daarvoor geleidelijk feller gaan branden.
- Maak me op weekdagen wakker om 7.00 's ochtends.
- Zet Rustig wakker worden aan.
- Zet mijn lampen in slaapmodus.
- Haal mijn lampen uit slaapmodus.
- Haal de lampen in Bert's kamer uit de slaapmodus.
- Zet de lampen in Cindy's kamer in de slaapmodus.
De functie Rustig gaan slapen en Wakker worden is geïnspireerd op de effecten van licht op je slaapritme. Je kunt je eigen persoonlijke zonsopkomst of zonsondergang instellen door Google daarom te vragen. Rustig gaan slappen en Wakker worden met alarmsynchronisatie wordt nog niet ondersteund op mobiele apparaten.