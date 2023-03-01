Basiscommando's voor Google Home en Philips Hue

Basiscommando's voor Google Home en Philips Hue

Bedien je Philips Hue lampen met verschillende spraakopdrachten via Google Assistant.

Top 10 commando's voor Google Home en Philips Hue

  • Doe alle lampen aan.
  • Zet alle lampen uit.
  • Welke lampen zijn aan in de woonkamer?
  • Welke lampen zijn aan in de keuken?
  • Dim de lampen in de hal.
  • Zet mijn lampen in slaapmodus.
  • Haal mijn lampen uit slaapmodus.
  • Stel de lampen in op Ontspannen.
  • Zet Lezen in de studeerkamer aan.
Philips Hue werkt samen met Ok Google voor spraakbediening van je lampen. Zeg "Ok, Google" en vervang de voorbeelden met je eigen persoonlijke licht- en kamerinstellingen.

Basiscommando's van Google Home

  • Zet de Hue lampen aan.
  • Welke lampen zijn aan in de keuken?
  • Dim de lampen in de hal.
  • Zet de keukenverlichting 20% feller.
  • Zet de lampen in de woonkamer feller.
  • Schakel de bureaulamp uit.

Kleurcommando's van Google Home

  • Maak de lamp in de woonkamer blauw.
  • Stel de lampen in de hal in op goud.
  • Maak mijn lampen limoengroen.
  • Maak de woonkamer lampen paars.
  • Maak mijn nachtkastlamp roze.
  • Zet de keukenverlichting op oranje.

Er zijn tientallen andere kleurnamen die je kunt gebruiken, zoals onder meer: karmozijn, zalmroze, oranje, geel, groen, turquoise, cyaan, luchtblauw, paars, roze en lavendel.

Commando's voor lichtrecepten en scènes

  • Stel de lampen in de keuken in op Energie.
  • Zet Oceaandageraad aan in de woonkamer.
  • Zet Savanne zonsondergang aan in de studeerkamer.
  • Stel de lampen in op Herfstgoud.
  • Stel de grote slaapkamer in op de scène Blue Lagoon.

Commando's voor Rustig gaan slapen en Wakker worden

  • Zet Rustig wakker worden aan.
  • Maak me wakker om 7.00 uur 's ochtends. Dit commando stelt een wekker in die je lampen activeert, zodat ze 30 minuten daarvoor geleidelijk feller gaan branden.
  • Maak me op weekdagen wakker om 7.00 's ochtends.
  • Zet Rustig wakker worden aan.
  • Zet mijn lampen in slaapmodus.
  • Haal mijn lampen uit slaapmodus.
  • Haal de lampen in Bert's kamer uit de slaapmodus.
  • Zet de lampen in Cindy's kamer in de slaapmodus.

De functie Rustig gaan slapen en Wakker worden is geïnspireerd op de effecten van licht op je slaapritme. Je kunt je eigen persoonlijke zonsopkomst of zonsondergang instellen door Google daarom te vragen. Rustig gaan slappen en Wakker worden met alarmsynchronisatie wordt nog niet ondersteund op mobiele apparaten.

Commando's voor de Hue sync box

  • Zet de sync box aan.
  • Lichtsynchronisatie starten.
  • Stel de sync box in op HDMI 1.
  • Stel de sync box in op video.
  • Stel de sync box-intensiteit in op extreem.
  • Zet de sync box feller.

Commando's voor Philips Hue + Spotify

  • Muziek synchroniseren starten.
  • Muziek synchroniseren stoppen.
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay