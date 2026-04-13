Houd je huis in de gaten vanuit iedere locatie met de drie bedrade Secure camera's, die zowel binnen als buiten te gebruiken zijn. Kijk live met de 1080p HD connectie en night vision, en krijg een notificatie op je mobiele apparaat wanneer beweging waargenomen wordt.

End-to-end encriptie

1080p HD video

stopcontact ready

inclusief adapter