Bundel: 3x Secure Bedrade Camera

Close-up van de voorkant van Bundel: 3x Secure Bedrade Camera
Op voorraad
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Bundel: 3x Secure Bedrade Camera

Houd je huis in de gaten vanuit iedere locatie met de drie bedrade Secure camera's, die zowel binnen als buiten te gebruiken zijn. Kijk live met de 1080p HD connectie en night vision, en krijg een notificatie op je mobiele apparaat wanneer beweging waargenomen wordt.

  • End-to-end encriptie
  • 1080p HD video
  • stopcontact ready
  • inclusief adapter

Populaire producten

Xamento inbouwspot

Xamento inbouwspot

1x GU10-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 79,99

Nog enkele stuks op voorraad

3-pack Xamento inbouwspot

3-pack Xamento inbouwspot

3x GU10-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 219,99

Nog enkele stuks op voorraad

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay