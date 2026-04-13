Bundel: Appear muurlamp + buitensensor

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Over de Bundel: Appear muurlamp + buitensensor

Verlicht je voordeur en zitgedeelte buiten met een paar zwarte Appear wandlampen. Met de meegeleverde buitensensor kun je ze automatisch aan laten gaan, zodat jij en je gasten verwelkomd worden met licht.

  • Wit en gekleurd licht
  • Naar boven en beneden gerichte buitenverlichting
  • Schakel lampen in met beweging

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