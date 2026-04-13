Bundel: Appear muurlamp + buitensensor

Verlicht je voordeur en zitgedeelte buiten met een paar zwarte Appear wandlampen. Met de meegeleverde buitensensor kun je ze automatisch aan laten gaan, zodat jij en je gasten verwelkomd worden met licht.



Wit en gekleurd licht

Naar boven en beneden gerichte buitenverlichting

Schakel lampen in met beweging