Bundel: Appear muurlamp + buitensensor
De bundelprijs is € 202,48, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 224,98
De bundelprijs is € 202,48, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 224,98
Uitverkoop
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Over de Bundel: Appear muurlamp + buitensensor
Verlicht je voordeur en zitgedeelte buiten met een paar zwarte Appear wandlampen. Met de meegeleverde buitensensor kun je ze automatisch aan laten gaan, zodat jij en je gasten verwelkomd worden met licht.
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- Wit en gekleurd licht
- Naar boven en beneden gerichte buitenverlichting
- Schakel lampen in met beweging
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514870772
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Appear muurlamp
- 1
- Hue Buitensensor
- 1
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