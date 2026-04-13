Bundel: 3x Lily spots + buitensensor

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Close-up van de voorkant van Bundel: 3x Lily spots + buitensensor
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Over de Bundel: 3x Lily spots + buitensensor

Voorzie je ruimte buiten van kleur met Lily spots. Met de meegeleverde buitensensor kun je ze automatisch aan laten gaan, zodat jij en je gasten verwelkomd worden met licht.

  • Wit en gekleurd licht
  • Beweegbare spots
  • Schakel lampen in met beweging

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