Bundel: 3x Lily spots + buitensensor
De bundelprijs is € 377,98, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 419,98
De bundelprijs is € 377,98, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 419,98
Uitverkoop
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Over de Bundel: 3x Lily spots + buitensensor
Voorzie je ruimte buiten van kleur met Lily spots. Met de meegeleverde buitensensor kun je ze automatisch aan laten gaan, zodat jij en je gasten verwelkomd worden met licht.
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- Wit en gekleurd licht
- Beweegbare spots
- Schakel lampen in met beweging
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871267
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Lily buitenspotlamp
- 1
- Hue Buitensensor
- 1
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