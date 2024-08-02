Bundel: 3x Play lightbars zwart + Hue Bridge

1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack

Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de zwarte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen.