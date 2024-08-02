Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Bundel: 2x Play lightbars wit + lightstrip

Bundel: 2x Play lightbars wit + lightstrip

Gebruik deze witte Play lightbars en een lightstrip van 2 meter rondom je thuisbioscoop of gamingopstelling, zodat je nog meer kunt genieten van je favoriete film of game.

Productkenmerken

  • Wit en gekleurd licht
  • Geschikt voor tv
  • Hue Bridge vereist (Play)
In deze bundel

Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack

1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack

Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de witte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen.

Play tafellamp, 2-pack
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Haal overal in je huis kleurrijk licht! Deze flexibele en tot 10 meter verlengbare lightstrip voor binnen past op elk oppervlak en geeft één tint wit of gekleurd licht.

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

