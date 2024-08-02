Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Bundel: 2x Play lightbars zwart + Hue Bridge

Uitverkoop

Bundel: 2x Play lightbars zwart + Hue Bridge

Profiteer met de Hue Bridge van alle slimme verlichtingsfuncties! Gebruik deze zwarte Play lightbars rondom je thuisbioscoop of gamingopstelling, zodat je nog meer kunt genieten van je favoriete film of game.

  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Productkenmerken

  • Wit en gekleurd licht
  • Geschikt voor tv
  • Bediening met app, stem of accessoires
Alle productspecificaties bekijken

In deze bundel

Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack

1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack

Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de zwarte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen.

Play tafellamp, 2-pack
Close-up van de voorkant van Hue Bridge

1 x Hue Bridge

De Hue Bridge vormt het hart van je geïntegreerde, intuïtieve slimme verlichtings- en beveiligingssysteem. Laat je lampen, camera's en sensoren harmonieus samenwerken met behulp van de eenvoudig te installeren Bridge en de configuratiehulp in de Hue app.

Bridge

Bundels die je misschien leuk vindt

Uitverkoop
Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge

Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge

€ 199,98

€ 189,98

Uitverkoop
Bundel: 3x Play lightbars zwart + Hue Bridge

Bundel: 3x Play lightbars zwart + Hue Bridge

€ 264,97

€ 211,97

Uitverkoop
Bundel: 2x Play lightbars wit + lightstrip

Bundel: 2x Play lightbars wit + lightstrip

€ 199,98

€ 189,98

Uitverkoop
Bundel: 2x Play lightbars zwart + Hue Play gradient lightstrip 55 inch

Bundel: 2x Play lightbars zwart + Hue Play gradient lightstrip 55 inch

€ 339,98

€ 322,98

Shop Bridge-bundels

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay