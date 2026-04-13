Bundel: 2x White Ambiance GU10 + wandschakelaarmodule

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Over de Bundel: 2x White Ambiance GU10 + wandschakelaarmodule

Gebruik je bestaande muurschakelaar om je slimme lampen te bedienen dankzij de wandschakelaarmodule. Met deze GU10-lampen krijg je de perfecte tint warm tot koelwit licht.

  • Warm tot koelwit licht
  • Laat elke lamp slim schakelen
  • Hue Bridge nodig
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