Bundel: 2x White Ambiance GU10 + wandschakelaarmodule
De bundelprijs is € 85,48, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 94,98
De bundelprijs is € 85,48, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 94,98
Uitverkoop
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Over de Bundel: 2x White Ambiance GU10 + wandschakelaarmodule
Gebruik je bestaande muurschakelaar om je slimme lampen te bedienen dankzij de wandschakelaarmodule. Met deze GU10-lampen krijg je de perfecte tint warm tot koelwit licht.
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- Warm tot koelwit licht
- Laat elke lamp slim schakelen
- Hue Bridge nodig
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871205
Productinformatie
- Hue White ambiance GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 1
- Hue Philips Hue wandschakelaarmodule
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