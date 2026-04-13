Bundel: Signe gradient tafellamp wit + Hue Bridge
De bundelprijs is € 280,23, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 294,98
De bundelprijs is € 280,23, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 294,98
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Over de Bundel: Signe gradient tafellamp wit + Hue Bridge
Creëer een mooie sfeer met kleurrijk licht! De Signe gradient tafellamp straalt een mix van kleurrijk licht over je muur en met de Hue Bridge heb je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.
- Mengt wit en gekleurd licht
- Kleur de muur met licht
- Bediening met app, stem of accessoires
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871298
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Signe gradient tafellamp
- 1
- Hue Bridge
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