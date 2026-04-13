Bundel: Signe gradient tafellamp zwart + Hue Bridge

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Op voorraad
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Over de Bundel: Signe gradient tafellamp zwart + Hue Bridge

Creëer een mooie sfeer met kleurrijk licht! De Signe gradient tafellamp straalt een mix van kleurrijk licht over je muur en met de Hue Bridge heb je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.

  • Mengt wit en gekleurd licht
  • Kleur de muur met licht
  • Bediening met app, stem of accessoires
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