Buzzard wandlamp in zwart + E27 white filament-lamp

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Close-up van de voorkant van Buzzard wandlamp in zwart + E27 white filament-lamp
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Over de Buzzard wandlamp in zwart + E27 white filament-lamp

Voeg een vleugje elegantie toe met de Philips Buzzard wandlamp in zwart, met een Hue E27 witte filamentlamp. Perfect voor elke ruimte.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lamp en armatuur

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