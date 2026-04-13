Buzzard wandlamp in zwart + E27 white filament-lamp
De bundelprijs is € 49,48, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 54,98
De bundelprijs is € 49,48, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 54,98
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Over de Buzzard wandlamp in zwart + E27 white filament-lamp
Voeg een vleugje elegantie toe met de Philips Buzzard wandlamp in zwart, met een Hue E27 witte filamentlamp. Perfect voor elke ruimte.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lamp en armatuur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874619
Productinformatie
- myGarden Buzzard wandlamp 60W E27 zonder lamp
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- Hue White filament A60 - E27 slimme lamp
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