Geef je muren kleur met de 2 Hue Play lightbars en uitbreidingsets in het wit met een Hue Bridge Pro. Slimme sfeervolle verlichting voor tv, gaming en decor met optimale bediening.

Wit en gekleurd licht

Kleur je muren met licht

Vloeiende kleurovergangen

Bridge Pro makkelijke installatie

Bedien met app, stem en accessoires