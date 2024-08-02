*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Uitverkoop
Bundel: 2-pack Play bar zwart + Play gradient lightstrip 65" + Hue Sync Box 8K
Transformeer je entertainment in een volledig immersieve lichtervaring met de Hue Play HDMI sync box 8K and 2-pack Plays Light bars en 75" inch LED gradient lightstrip. Transformeer je spel, kijk en luisterervaring!
Huidige prijs is € 674,47, oorspronkelijke prijs is € 709,97
Productkenmerken
- Synchroniseer je verlichting met je 8K 60HZ en 4K 120 HZ TV content
- HDMI 2.1 gecertificeerd
- Verbind tot en met 10 Philips Hue lampen
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack
Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de zwarte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen.Play tafellamp, 2-pack
1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 65 inch
Beleef de sensatie van een bioscoop in je eigen huis met de Philips Hue Play gradient lightstrip. Miljoenen kleuren licht reageren op de beelden op je scherm. Gebruik de bijgevoegde steunen om de lightstrip te bevestigen op een staande of hangende tv van 65" tot 75".Play gradient lightstrip 65 inch
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Maak van je entertainmentruimte een meeslepende lichtsynchronisatiebeleving. De Philips Hue Play HDMI sync box 8K verbetert je speel-, kijk- en luisterervaring door je Philips Hue lampen te synchroniseren met de content op je scherm. Je lichtkleuren worden met een ultrasnelle vernieuwingssnelheid aangepast aan videocontent van de hoogste kwaliteit, 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Specificaties
