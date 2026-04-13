Lightguide ellipsvormige lamp + 3D-geprinte koepelvormige lampvoet (zandkleur)

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Close-up van de voorkant van Lightguide ellipsvormige lamp + 3D-geprinte koepelvormige lampvoet (zandkleur)
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Over de Lightguide ellipsvormige lamp + 3D-geprinte koepelvormige lampvoet (zandkleur)

Met de gedurfde ellipsvormige Lightguide lamp en de gestructureerde, matte zandkleurige lampvoet is dit duo een designstuk. De lamp is vervaardigd uit handgeblazen glas, terwijl de lamp 3D-geprint is met behulp van biocirculaire materialen voor een huwelijk van modern en traditioneel vakmanschap.

  • Inclusief Lightguide lamp
  • Inclusief 3D-geprinte lampvoet
  • Naadloze aansluiting tussen lamp en voet
  • Gemaakt van gerecycled materiaal
  • Matte afwerking in zandkleur

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