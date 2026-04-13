Bundel: Hue Sync Box 8K + 2-pack Play bar zwart

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Over de Bundel: Hue Sync Box 8K + 2-pack Play bar zwart

Transformeer je entertainment in een volledig immersieve lichtervaring met de Hue Play HDMI sync box 8K en 2-pack Plays Light bars. Transformeer je spel, kijk en luisterervaring!

  • Synchroniseer je verlichting met je 8K 60HZ en 4K 120 HZ TV content
  • HDMI 2.1 gecertificeerd
  • Verbind tot en met 10 Philips Hue lampen

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