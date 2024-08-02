*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Uitverkoop
Bundel: Lightstrip + Hue Sync Box 8K
Geniet van een immersieve ervaring and kleurrijke effecten samen met de Hue Play HDMI Sync Box 8K en één 2M LED lightstrip Plus.
Productkenmerken
- Synchroniseer je verlichting met je 8K 60HZ en 4K 120 HZ TV content
- HDMI 2.1 gecertificeerd
- Creeërt 1op1 kleur synchronisatie met je beeld
- Verbind tot en met 10 Philips Hue lampen
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
Haal overal in je huis kleurrijk licht! Deze flexibele en tot 10 meter verlengbare lightstrip voor binnen past op elk oppervlak en geeft één tint wit of gekleurd licht.Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Maak van je entertainmentruimte een meeslepende lichtsynchronisatiebeleving. De Philips Hue Play HDMI sync box 8K verbetert je speel-, kijk- en luisterervaring door je Philips Hue lampen te synchroniseren met de content op je scherm. Je lichtkleuren worden met een ultrasnelle vernieuwingssnelheid aangepast aan videocontent van de hoogste kwaliteit, 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Specificaties
