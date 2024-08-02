*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Uitverkoop
Bundel: Play gradient lightstrip 65" + Hue Sync Box 8K + Brdige
Ontgrendel surround verlichting! Met de Hue bridge en Hue Play HDMI Sync Box 8K, kun je genieten van je 65" gradient lightstrip die meebeweegt in kleur, dimbaarheid en helderheid met je tv scherm.
Huidige prijs is € 566,97, oorspronkelijke prijs is € 629,97
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- Wit en full color licht
- Synchroniseer je verlichting met je beeldscherm
- verbind tot 4 hdmi apparaten
- makkelijke Bridge setup
- slimme besturing met app, stem of accessoires
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 65 inch
Beleef de sensatie van een bioscoop in je eigen huis met de Philips Hue Play gradient lightstrip. Miljoenen kleuren licht reageren op de beelden op je scherm. Gebruik de bijgevoegde steunen om de lightstrip te bevestigen op een staande of hangende tv van 65" tot 75".Play gradient lightstrip 65 inch
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Maak van je entertainmentruimte een meeslepende lichtsynchronisatiebeleving. De Philips Hue Play HDMI sync box 8K verbetert je speel-, kijk- en luisterervaring door je Philips Hue lampen te synchroniseren met de content op je scherm. Je lichtkleuren worden met een ultrasnelle vernieuwingssnelheid aangepast aan videocontent van de hoogste kwaliteit, 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
1 x Hue Bridge
De Hue Bridge is het brein van het Philips Hue slimme verlichtingssysteem. Je kunt er tot wel vijftig lampen en accessoires mee verbinden. Steek de stekker in het stopcontact en gebruik de Hue app om routines, timers, aangepaste lichtscènes en nog veel meer in te stellen.Bridge
Specificaties
Productinformatie
Productinformatie
Bundels die je misschien leuk vindt
Hue White and Color Ambiance
GU10 - slimme spot - (2-pack)
€ 109,99
Hue White and Color Ambiance
Play tafellamp, 2-pack
€ 139,99