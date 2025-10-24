1-pack GU10
Geniet van aangenaam, zacht warmwit licht in huis met een dimbare slimme LED-spot met GU10-fitting. Bedien de Philips Hue white spot direct via Bluetooth of maak verbinding met een Hue bridge voor toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.
De huidige prijs is € 19,99
Productkenmerken
- White
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
50x54