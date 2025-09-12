*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
2-pack E27
Breid je slimme verlichtingssysteem uit en geniet van een aangename, warme witte gloed met deze twee volledig dimbare Philips Hue white E27-lampen. Maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle slimme functies en verlichtingsbediening.
De huidige prijs is € 29,95
Productkenmerken
- White
- Hue Bridge vereist
- 2x E27 lamp
- Warmwit licht
- Dimbaar
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Geef de indruk dat je thuis bent met slimme verlichting
Gebruik de Philips Hue app om lichtroutines in te stellen wanneer je niet thuis bent. Je slimme lampen gaan op de ingestelde tijden aan - soms een paar minuten eerder of later - zodat het lijkt alsof je echt thuis bent.
In een verlicht huis is het goed thuiskomen
Stel je Philips Hue app zo in dat je verlichting weet wanneer je bijna thuis bent. Nog voordat je uit de auto stapt of het tuinpad op loopt, gaan de door jou geselecteerde slimme lampen automatisch aan.
Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
Met de Hue app kun je je lampen bedienen, ook als je niet thuis bent. Schakel je lampen op afstand in en uit met de app en zorg dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.
Dimmen zonder installatie
Beleef het gemak van vloeiend dimmen met Philips Hue. Niet te licht. Niet te donker. Precies goed. Zonder kabels, elektricien of installatiewerk
Spraakgestuurde lichtbediening
Wanneer je lampen zijn verbonden met de Hue Bridge, kun je ze koppelen met Alexa, Apple HomeKit of Google Assistent en ze met je stem bedienen. Met eenvoudige spraakcommando's kun je lampen in- of uitschakelen, het dimniveau aanpassen en zelfs een lichtscène instellen.
Maak verbinding met je Hue Bridge voor volledige slimme verlichtingsbediening
Maak verbinding met de Hue Bridge als je gebruik wilt maken van slimme bediening en alle slimme functies. Zo kun je lampen bedienen met de Philips Hue app, timers en routines instellen, lampen toevoegen of verwijderen, enzovoort. *Hue Bridge apart verkrijgbaar
Specificaties
Lampafmeting
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
62x110