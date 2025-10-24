3-pack Milliskin, inbouwspot
De aluminium Philips Hue White ambiance Milliskin inbouwspot verdwijnt naadloos in je plafond en geeft warm- tot koelwit licht. Bedien de spot draadloos met de Hue app of activeer meer slimme lichtfuncties met een Philips Hue Bridge.
De huidige prijs is € 109,99
Productkenmerken
- White ambiance
- 1x GU10-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zilver
Materiaal
Kunststof