Kies voor warmwit tot koel daglicht met deze Philips Hue white ambiance LED-lamp met E27-fitting. Met deze slimme standaardlamp heb je dankzij de 50.000 wittinten altijd het juiste licht om te ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de lamp direct via Bluetooth, of koppel de lamp aan een Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.