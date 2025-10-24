A60 - E27 slimme lamp - 800
Kies voor warmwit tot koel daglicht met deze Philips Hue white ambiance LED-lamp met E27-fitting. Met deze slimme standaardlamp heb je dankzij de 50.000 wittinten altijd het juiste licht om te ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de lamp direct via Bluetooth, of koppel de lamp aan een Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.
De huidige prijs is € 29,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Tot 806 lumen*
- Warm- tot koelwit licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
60x110