Adore badkamer inbouwdownlight
Voeg een Philips aluminiumkleurige Hue White ambiance inbouwbadkamerspot toe aan je badkamer en geniet van warm- tot koelwit licht met vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten. Draadloze bediening met Bluetooth of activeer nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.
De huidige prijs is € 49,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Kunststof