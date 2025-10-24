Adore badkamer inbouwdownlight
Voeg een Philips Hue White ambiance inbouwbadkamerspot in zilver toe aan je badkamer voor warm- tot koelwit licht met geïntegreerde lichtrecepten. Instantbediening met Bluetooth of de geïntegreerde Hue dimmer schakelaar. Activeer nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.
De huidige prijs is € 159,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Kunststof