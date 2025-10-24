Adore badkamer inbouwdownlight
Voeg een Philips Hue White ambiance inbouwspot in zilver toe aan je badkamer voor warm- tot koelwit licht met vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten. Instantbediening met Bluetooth of de meegeleverde Hue dimmer switch. Wanneer je de inbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is € 179,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Kunststof