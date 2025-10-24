Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Adore badkamer plafondspot

Adore badkamer plafondspot

Plaats een Philips Hue white ambiance Adore plafondspot in je badkamer en geniet van lichtrecepten die je energie geven, of waarbij je kunt lezen in bad, tot rust kunt komen of waardoor je details beter kan opmerken aan de badkamerspiegel. Met de dimmer creëer je eenvoudig de juiste sfeer voor elk moment.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • GU10
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
