Maak je ochtend- en avondroutines veel beter met de Philips Hue Adore verlichte spiegel, een grote ronde badkamerspiegel die wordt omringd door een ring warm- tot koelwit licht. Met de Philips Hue app of de meegeleverde dimmer switch bedien je de lamp moeiteloos. Wil je toegang tot alle slimme lichtfuncties, zoals timers en routines instellen of je lampen aan en uit doen als je niet thuis bent? Voeg dan ook een Hue Bridge toe.