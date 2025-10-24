Adore badkamerspiegel met verlichting
Maak je ochtend- en avondroutines veel beter met de Philips Hue Adore verlichte spiegel, een grote ronde badkamerspiegel die wordt omringd door een ring warm- tot koelwit licht. Met de Philips Hue app of de meegeleverde dimmer switch bedien je de lamp moeiteloos. Wil je toegang tot alle slimme lichtfuncties, zoals timers en routines instellen of je lampen aan en uit doen als je niet thuis bent? Voeg dan ook een Hue Bridge toe.
De huidige prijs is € 269,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal