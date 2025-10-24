Deze smalle Philips Hue Adore white ambiance wandlamp past perfect in elke badkamer. Via de bijgeleverde draadloze dimmer switch schakel je eenvoudig van warm tot koelwit LED-licht. Stel het licht in zoals jij het wilt of kies een van de vooraf ingestelde lichtrecepten 'Energie', 'Concentreren', 'Lezen' of 'Ontspannen', zo heb je altijd de perfecte verlichting voor wat je aan het doen bent. Koelwit licht, wanneer je precies moet werken, zoals tijdens het scheren of aanbrengen van make-up. Of verander met warmwit licht je badkamer in een wellness wanneer je wilt ontspannen na een drukke dag. Plaats de waterbestendige spiegellamp horizontaal boven je spiegel of voorzie er twee verticaal aan elke zijde en sla twee vliegen in een klap met functionele en sfeervolle verlichting.