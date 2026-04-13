De Philips Hue White ambiance Adore wandlamp combineert klassiek design met moderne functionaliteit. Met vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten kun je lezen, ontspannen, energie opdoen en concentreren. Met de Philips Hue app of de meegeleverde dimmer switch bedien je de lamp moeiteloos. Wil je toegang tot alle slimme lichtfuncties, zoals timers en routines instellen of je lampen aan en uit doen als je niet thuis bent? Voeg dan ook een Hue Bridge toe.

White ambiance

Geïntegreerde LED

Bluetooth bediening via app

Inclusief Hue Dimmer switch

Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden