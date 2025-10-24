Amaze hanglamp
De zwarte Philips Hue White ambiance Amaze hanglamp heeft een uniek design dat in elke keuken of eetkamer past. Krijg warm- tot koelwit licht en vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten via de Bluetooth app of de bijgeleverde Hue dimmer switch. Activeer meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.
De huidige prijs is € 229,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal