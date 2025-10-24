Being plafondlamp
Voeg de Being Philips Hue white ambiance plafondlamp toe aan je Philips Hue systeem en geniet van natuurlijk wit licht dat je energie geeft, je helpt te ontwaken, of waarbij je tot rust komt, kunt lezen of je kunt concentreren. Deze elegante plafondlamp creëert een mooie gloed op je plafond.
De huidige prijs is € 214,00
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Geïntegreerde LED-lamp
- Aluminium
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Aluminium
Materiaal
Metaal