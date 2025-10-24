Ondersteuning
Black Cher pendant light with a wide, rounded shape, matte finish, and suspended design. No visible switches or ports.

Cher hanglamp

De zwarte Philips Hue White ambiance Cher hanglamp geeft warm- tot koelwit licht waarin je de hele dag kunt lezen, ontspannen, concentreren en energie opdoen. Je kan de hanglamp draadloos bedienen met de meegeleverde dimmer switch of met de intuïtieve Hue app. Wanneer je de hanglamp verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

