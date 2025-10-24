Inbouwdownlight
Kies voor warm- tot koelwit licht met deze drie Philips white ambiance Adore inbouwspots. Met de bijgeleverde draadloze dimmer switch heb je altijd het juiste licht. Dim of stel het LED-licht precies in zoals jij het wilt, of schakel tussen de vier vooraf ingestelde lichtrecepten die je helpen met je dagdagelijkse activiteiten. Kies bijvoorbeeld 'Energie' en word fris wakker met helder wit licht, of schud alle stress van je af met het warmwit licht van 'Ontspannen'.
De huidige prijs is € 159,95
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief Hue Dimmer switch
- GU10
- Chroom
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Kunststof