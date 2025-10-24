light recipe kit E27
Ga aan de slag met de Philips Hue kit voor lichtrecepten. Met de meegeleverde E27-lamp en dimmer switch kun je vier standaardlichtrecepten selecteren en draadloos dimmen. Verbind alles met de Hue bridge voor toegang tot de slimme functies.
De huidige prijs is € 49,95
Productkenmerken
- White ambiance
- Hue Bridge is ingeschakeld
- 1x E27-lamp
- Warm- tot koelwit licht
- Snel toegang tot lichtrecepten
- Inclusief Hue Dimmer switch
Specificaties
Lampafmeting
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
62x110