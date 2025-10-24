Milliskin, extra inbouwspot
De verzonken aluminiumkleurige Philips Hue White ambiance Milliskin inbouwspot voegt zich naadloos in zijn omgeving en levert daar direct warm- tot koelwit licht en vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten om je te helpen met energie opdoen, concentreren, lezen en ontspannen. Activeer meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.
De huidige prijs is € 39,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Aluminium
Materiaal
Kunststof