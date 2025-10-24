Milliskin, extra inbouwspot
De aluminiumkleurige Philips Hue White ambiance Milliskin inbouwspot voegt zich naadloos in zijn omgeving en levert daar direct warm- tot koelwit licht en vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten om je te helpen met energie opdoen, concentreren, lezen en ontspannen. Wanneer je de inbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is € 44,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof